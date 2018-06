Ujawniamy! Polakożerca Verhofstadt za pieniądze Sorosa propaguje w Europie radykalny islam

Europoseł Guy Verhofstadt, znany ze swojej nienawiści do Polaków i niewybrednych ataków na tych, którzy nie podzielają jego poglądów, niedawno oskarżył kilku europejskich liderów, że biorą pieniądze od Putina w celu zniszczenia Europy i liberalnej demokracji.

Verhofstadt nazwał ich piąta kolumną Putina. Do tych, którzy biorą pieniądze, lider europejskich liberałów zaliczył: Le Pen, Orbana, Farage’a, Kaczyńskiego, Salviniego i Wildersa.

W odpowiedzi Raheem Kassan, który jest współpracownikiem Nigela Farage’a zarzucił mu, że to on sam jest piątą kolumną, że bierze pieniądze od Sorosa w celu zalania Europy imigrantami i radykalnym islamem.

Raheem dodał, że Verhofstadt będzie zapamiętany jako zdrajca, jeśli historia w ogóle będzie o nim pamiętać.

You are Europe’s fifth column. Taking money and intel from Soros with the overt aim of flooding the continent with migrants and radical Islam. I’d say history will remember you as a traitor but let’s face it, history won’t remember you at all. https://t.co/cQbKlIHWl7

— Raheem (@RaheemKassam) 13 czerwca 2018