Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń. Dramatyczny spadek inteligencji z pokolenia na pokolenie

Dramatyczny spadek wyników na IQ. Obecnie średnia inteligencja obniża się o 7 punktów na każde pokolenie. Jeszcze w XX wieku obserwowano wzrost IQ, tendencje odwróciły się w ostatnich 20 latach.

Naukowcy przeanalizowali ponad 730 tysięcy testów na inteligencję. Badania opublikowane w „Proceedings of the National Academy of Sciences” wskazuje, że XXI wiek przyniósł odwrócenie tendencji, zgodnie z którą widać było, że dzieci były inteligentniejsze od ich rodziców.

Norwescy naukowcy analizując wyniki z wielotysięcznej próby doszli do wniosków, że średni iloraz inteligencji jest niższy o 7 punktów w każdym kolejnym pokoleniu.

Różnice te widać od czasu osób urodzonych w latach 70., które statystycznie są mniej inteligentne niż te z lat 60., a już osoby urodzone w latach 90. są średnio o 5 punktów mniej inteligentne niż te z poprzedniego dziesięciolecia.

Naukowcy wyjaśniają, że ma to związek między innymi z programami edukacyjnymi w szkole, ale też z zajęciami pozaszkolnymi. Dawniej więcej czytano czy rozwiązywano krzyżówek.

Z kolei według badań Brytyjczyków taki spadek poziomu IQ widoczny jest już od zakończenia II Wojny Światowej. Z ich wyników można wywnioskować, że jest to związane ze zmianą typu społeczeństwa na informacyjne.

Zobacz także: Co wpływa na naszą inteligencję? Odpowiedź jest niebanalna