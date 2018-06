Amerykanie wściekli na Trumpa. Skandaliczne zachowanie na szczycie w Singapurze? [VIDEO]

Donald Trump znalazł się pod lawiną krytyki po tym jak północnokoreańska telewizja wyemitowała propagandowy film ze szczytu w Singapurze. Program trwał 40 min., Kim Dzong Un jest przedstawiony w doskonałym świetle, z nagrań wynika, że miał być witany z takimi samymi honorami jak w Pjonjangu. Tymczasem amerykański prezydent zasalutował przed generałem Kima.

Ten fragment rozzłościł amerykańską opinię publiczną. Na filmie widać Trumpa, który wyciągnął rękę w kierunku północnokoreańskiego generała. Ten nieoczekiwanie cofnął dłoń, żeby zasalutować światowemu przywódcy. Trump zrobił to samo. Dopiero po tej kurtuazji panowie uścisnęli sobie dłonie.

Wysocy rangą amerykańscy generałowie uważają, że podobne gesty w wykonaniu ich prezydenta są niedopuszczalne.

To niestosowne, by zwierzchnik naszych sił zbrojnych salutował wojskowemu przeciwnika, zwłaszcza takiego, który jest odpowiedzialny za morderstwa i niewypowiedziany terror, skierowany przeciwko własnemu narodowi – mówił emerytowany generał US Army, Paul Eato.

Zachowanie jednego z generałów Kima było wyrazem szacunku dla Trump. Ten jednak powinien panować nad tak spontanicznymi gestami i nie salutować obcym wojskowym.

Newly released video from North Korean state media shows US President Trump returning a salute to a North Korean general during the summit in Singapore https://t.co/ayan3uBMle pic.twitter.com/1SztB4xrMA — CNN Politics (@CNNPolitics) June 14, 2018

Źródło: „Fakt”