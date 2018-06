Boniek nabija się z Ronaldo. „To musi być przyjemność”. I wbija mu szpilę po hat-tricku

Po emocjonującym meczu Portugalczycy zremisowali w piątek z Hiszpanami w pierwszym hicie mundialu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3. Wszystkie gole dla swojej reprezentacji zdobył Cristiano Ronaldo. Do osiągnięcia gwiazdora Realu Madryt, z nutą uszczypliwości odniósł się szef Polskiego Związki Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

Derby Półwyspu Iberyjskiego w grupie B budziły wielkie emocje już długo przed turniejem. Podtekstów było mnóstwo, a swoje zrobiła też nagła i zaskakująca zmiana selekcjonera „La Roja”. Fernando Hierro, który zastąpił w środę Julena Lopeteguiego, przeżył w nowej roli prawdziwą huśtawkę nastrojów.

Najpierw to Portugalczycy objęli prowadzenie, ale Hiszpanie nie odpuszczali. W końcówce meczu to już podopieczni Hierro prowadzili 3:2. Wtedy Ronaldo wykonał rzut wolny, po którym zdobył gola na 3:3. Portugalczyk wspaniale wszedł w turniej z hattrickiem, jednak to nie wystarczyło, żeby na konto jego reprezentacji dopisać 3 pkt. w grupowej rywalizacji. Właśnie do tego wątku odniósł się Boniek.

CR7. Strzelić hat tricka na Mundialu to musi być przyjemność,szkoda ze nie w wygranym meczu – napisał na TT prezes PZPN.

👏🏻👏🏻👏🏻CR7. Strzelić hat tricka na Mundialu to musi być przyjemność,szkoda ze nie w wygranym meczu ⚽️😂😂 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 15, 2018

Zobacz: Mistrzostwa Świata 2018. Dziś na boisku po raz pierwszy zobaczymy Polaka

Źródło: nczas.com, PAP