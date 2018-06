Były piłkarz Legii ostro jedzie po obecnym lekarzu reprezentacji Polski

Ivoica Vrdoljak to były piłkarz Legii Warszawa, który udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowego”. Vrdoljak bardzo krytycznie wypowiedział się o ówczesnym lekarzu Legii, doktorze Jacku Jaroszyńskim, który obecnie jest lekarzem reprezentacji Polski przygotowującej się do występów w MŚ w Soczi.

Vrdoljak musiał przedwcześnie zakończyć karierę piłkarską na skutek kontuzji kolana. Vrdoljak przeszedł już 3 operacje, a czeka go czwarta, wstawienie sztucznego kolana.

O swojej pierwszej operacji mówi następująco: „Operacja, która przeprowadził doktor Jacek Jaroszewski była niepotrzebna. Więzadło rzepki skróciło się o siedem milimetrów i kolano zmieniło swoje ustawienie”.

W wyniku tej operacji rzepka i chrząstka ocierają się jedna o druga.

Dalej ex-piłkarz Legii mówi: „To, że się zgodziłem, było najgorszą decyzja w moim życiu. Gdybym postąpił inaczej do dziś grałbym w piłkę”.

Ivo wierzy, że doktor zna się na swoich fachu i nie chce podważać jego kompetencji. „Naprawdę nie mam żalu o to, że popełnił błąd. Pomyłka może przytrafić się każdemu. Mam żal o to, jak zachował się po operacji”.

Kiedy kolano go ciągle bolało, mówił Jaroszewskiemu: „Jacek może mój organizm, źle zareagował na zabieg”, ale doktor mówił, że „problem leży w głowie”.

Dalej Vrdoljak mówi, że kiedy dostał wyniki rezonansu, od razu wysłał, je do Jaroszewskiego z pytaniem: „Jacek, co było, to było. Nie wracajmy do tego. Czy mógłbyś zerknąć za zdjęcie i powiedzieć, czy stan chrząstki pozwala na wstawienie sztucznego kolana?

„Nawet mi nie odpowiedział” – powiedział Ivica Vrdoljak i dodał, że piłkarze Legii woleli się leczyć u doktora Bartłomieja Kacprzaka w Łodzi, który według Kacprzaka „To najlepszy lekarz sportowy w Polsce”. „Wszyscy jeździli do Kacprzaka” mówi ex-piłkarz Legii i sam żałuje, że do niego nie pojechał.

Ostateczny wyrok po wielu różnych badaniach i próbach leczenia wydał słynny prof. Mariani z Rzymu. Według Vrdoljaka miał powiedzieć. „Przepraszam Pana, w imieniu wszystkich lekarzy za to, co Panu zrobiono. Nigdy nie wróci Pan na boisko”.

Źródło: Przegląd Sportowy