Dramat na Florydzie. Wykolejony roller-coaster. Ludzie latali jak szmaciane lalki [VIDEO]

Dwie osoby wypadły na wysokości blisko 10 metrów, po tym jak kolejka górska na Florydzie wyleciała z torów. Sześciu z dziesięciu pasażerów kolejki przewieziono do szpitala.

Miejscowy oddział Straży Pożarnej, która prowadziła akcję ratunkową, podała jedynie, że dwie osoby wypadły z wysokości około 10 metrów, jednak nie podano informacji o zakresie ich obrażeń.

Dwie osoby wypadły z przedniego wagoniku, kolejne dwie, które nim podróżowały zawisły na wysokości. Cztery osoby znajdowały się w środkowym wagoniku, a dwie w ostatnim – podała rzeczniczka Straży Pożarnej.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazywały, że jedna z kobiet była ubrana w kołnierz ortopedyczny przed zabraniem jej do szpitala. W stosunku do osób w wagonikach strażacy musieli użyć drabin.

#DBFD on scene at the Boardwalk in Daytona Beach rescuing riders from a roller coaster car that derailed and are hanging pic.twitter.com/BFDRa8hFiI

— DaytonaBeachFireDept (@DaytonaBeachFD) June 15, 2018