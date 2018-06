Karuzela z referendum. Trudno zrozumieć, co tam się kręci

Trudno rozeznać, co się dzieje z prezydenckim referendum. Andrzej Duda zdecydował się na wystąpienie z projektem referendum konstytucyjnego, które teraz rozpada się pod własnym ciężarem.

Tak można powiedzieć o sytuacji, w której doradczyni prezydenta p. Zofia Romaszewska stwierdziła, że… proponowanego pytania o 500+ „nikt przytomny” nie wpisze do ustawy zasadniczej!” Czyżby miała na myśli prezydenta?, sugerując, że jest „nieprzytomnym”?!

Pomysł prezydenta w gruncie rzeczy zmierza do wzmocnienia jego pozycji, czyli mówiąc szczerze do osłabienia pozycji rządu. Nic więc dziwnego, że rząd PiS nie ma ochoty angażować się w to przedsięwzięcie i nic nie robi w tej sprawie. Zapewne ze spokojem obserwuje, jak osamotniony prezydent sam miota się, coraz bardziej zaplątując się w sytuację, która z góry przyniesie mu straty.

W lipcu ostatecznie senat zadecyduje, czy to referendum konstytucyjnie się odbędzie.

Wydaje się, że prezydent zabrnął w ślepą uliczkę. Jego sztab nie jest w stanie jak na razie sformułować nawet właściwą liczbę pytań, których powinno być kilka, a nie kilkanaście. Stąd też krytyka pan Zofii, znanej ze szczerości.

Źródło: Fakt24