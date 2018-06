Kolejne zmiany Kuchcińskiego. Marszałek wprowadził wymóg „zielonych papierów”

Jak donosi „Fakt” w polskim parlamencie szykują się kolejne, nietuzinkowe zmiany. Wkrótce zwołanie każdej komisji sejmowej nie tylko będzie musiało odbyć się za zgodą marszałka, ale będzie ją również poprzedzał wymóg złożenia pisma sporządzonego na zielonym papierze.

Z informacji posiadanych przez dziennikarzy ‚Faktu’ wynika, iż marszałek Marek Kuchciński wprowadził kolejne zmiany w sejmowym regulaminie. Posiedzenia komisji sejmowych mogą być zwoływane tylko za zgodą marszałka i tylko w tych dniach, na które nie przypadają posiedzenia plenarne. Nieco komicznym elementem w nowych zmiana jest wymóg koloru papieru, na którym pojawi się wniosek o zwołanie komisji. Mianowicie musi on być zielony.

Byłem zdumiony, gdy dostałem tę korespondencję. Nawet zapytałem sekretarki: „ Co mi tu pani podaje, na zielonym papierze?”. A ona tłumaczy, że to nowe zarządzenie marszałka Marka Kuchcińskiego. Że jako szef komisji w sprawie komisji mam pisać do niego tylko na zielonych papierach – mówi poseł PO i szef komisji zdrowia, Bartosz Arłukowicz.

Również poseł SLD oraz wiceszef komisji samorządu terytorialnego, Piotr Zgorzelski nie jest zachwycony zmianami wprowadzonymi przez Marka Kuchcińskiego.

Aby w ogóle zwołać komisję, trzeba zgody marszałka. A co z komisjami zwoływanymi specjalnie w trybie art.152, gdy można było wezwać rząd do tłumaczeń? Każdy do tej pory rząd. To była jedna z ostatnich broni opozycji – tłumaczy dodając, że kwestii zielonych papierów nawet nie che komentować, ponieważ prowadzi to w stronę obłędu.

