Najazd Wikingów na Moskwę. Tysiące z nich trenuje słynne klaskanie i „pieśń gromu” [VIDEO]

Tysiące Islandczyków zjechało do Rosji na Mistrzostwa Świata. W Moskiewskim parku ćwiczyli oni swoje słynne „burzowe oklaski”.

Świat poznał islandzkich kibiców 2 lata temu na Mistrzostwach Europy we Francji. Wtedy też zaprezentowali oni swe rytmiczne „oklaski Wikingów”. Dziś przed swym debiutem na Mistrzostwach Świata trenowali je w moskiewskim parku Zarjadie.

Tysiące kibiców ubranych w niebieskie koszulki reprezentacji klaskało do rytmu podawanego przez bębny. Islandia gra z Argentyną.

Zobacz też: HIT Mundialu nie zawiódł! Kapitalne widowisko w meczu Portugalii z Hiszpanią [VIDEO]

Vikings invade Moscow! Icelandic fans descend on Moscow ahead of #WorldCup match with Argentina https://t.co/JxSXOtVR3k pic.twitter.com/LYSCDqvqQ9

Viking clap: Iceland fans gear up ahead of team’s clash with Argentina later today – For UPDATES follow: https://t.co/BNeAoyJRUO #WorldCup pic.twitter.com/IphgahKqOv

— RT Sport (@RTSportNews) June 16, 2018