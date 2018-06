Papież w końcu ostro o aborcji! „Robimy to samo co naziści, ale w białych rękawiczkach”

Papież Franciszek porównał w sobotę dokonywanie aborcji z powodu chorób i wad płodu do działań nazistów. Mówił o tym podczas spotkania z forum włoskich rodzin.

Franciszek powiedział: „W zeszłym stuleciu cały świat był zgorszony tym, co robili naziści, by doprowadzić do czystości rasy. Dzisiaj robimy to samo, ale w białych rękawiczkach”.

Rozważanie aborcji i jej dokonywanie z powodu uszkodzeń płodu i obaw na tym tle nazwał „modą” i „zwyczajem”.

Kiedy okazuje się, że „być może dziecko nie jest zdrowe albo ma jakąś wadę, pierwszą myślą jest: +nie chcemy go+” – mówił papież.

„To dzieciobójstwo. Aby zapewnić sobie spokojne życie zabija się niewinnego” – dodał w czasie audiencji w Watykanie.

(PAP)