UWAGA! Niebezpieczne parówki w sprzedaży. Popularny produkt z groźnymi bakteriami

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące groźnej bakterii w parówkach jednej z popularnych firm. Chodzi o produkt o nazwie „Simply food 200g”.

Bakterie Listeria monocytogenes wykryto w jednej z pięciu próbek produktu w ilości 330 jtk/g (jednostek tworzących kolonię/gram), podczas gdy zgodnie z prawem żywnościowym w żadnej z pięciu badanych próbek nie może być więcej niż 100 jtk/g – podaje GIS.

Dane na etykiecie:

– Produkt – dane na etykiecie: Parówki z Szynki. Simply food 200g

– Kraj pochodzenia – Polska

– Producent – Zakłady Mięsne UNIMIĘS Spółka akcyjna, ul. Powstańców Styczniowych 9, 32-500 Chrzanów, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 12030323.

– Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek: Madej Wróbel Sp. z o.o., ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL24720306 WE.

– Oznaczenie partii produkcyjnej – 180524001, nr operatora 28

– Termin przydatności do spożycia: należy spożyć do: 16.06.18

Zobacz także: My czekamy w kolejkach miesiącami a prezes Kaczyński ma miejsce w szpitalu z miejsca. Jak twierdzi minister zdrowia „Jego stan zagrażał życiu”