W Moskwie kierowca z muzułmańskiego kraju wjechał w tłum

W samym centrum Moskwy, kierowca z Kirgistanu wjechał w tłum przechodniów i potrącił 8 z nich.

Kierowca ma prawo kirgiskie prawo jazdy. Kirgistan do dawna sowiecka republika w Centralnej Azji, gdzie 88% ludności stanowią muzułmanie.

Do zdarzenia doszło na ulicy Ilinka, w pobliżu Placu Czerwonego. Nie wiadomo, co było przyczyną tego wypadku. Nie wykluczone, że kierowca mógł być nietrzeźwy. Kierowcą jest taksówkarz.

Moscow police say seven hurt as taxi plows into crowd https://t.co/Whscbc0ypL

— Reuters Sports (@ReutersSports) 16 czerwca 2018