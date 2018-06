Wolność w PE kończy się tam, gdzie zaczyna niewygodny temat. Europosłanka uciszona za poruszenie kwestii Tommy’ego Robinsona

Parlament Europejski usiłował uciszyć eurodeputowaną Janice Atkinson, wyrażającą swój sprzeciw wobec traktowania przez władze Tommy’ego Robinsona.

Konserwatywna poseł do PE, Ashley Fox zdawała się dopuszczać nadużyć względem Atkinson za jej głośny wyraz poparcia dla Tommy’ego Robinsona.

Atkinson ostrzegła przed zagrożeniem, na jakie został narażony Robinson poprzez przeniesienie go do więzienia, którego 71% więźniów stanowią muzułmanie.

Wczoraj został przeniesiony przez brytyjskich konserwatystów do więzienia, które ma dużą liczbę muzułmańskich więźniów.

W połowie wypowiedzi wyłączono jej mikrofon.

Robinson został skazany na 13 miesięcy więzienia za próbę relacjonowania procesu gangu muzułmańskich gwałcicieli.

Jeden z posłów UKIP, David Kurten, oświadczył na Twitterze, że za zdrowie i bezpieczeństwo Robinsona osobiście odpowiada teraz minister spraw wewnętrznych, Sajid Javid.

