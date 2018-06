Żydzi będą mieli łatwiejszy dostęp do leków

Knesset zajmuje się ustawą, która liberalizuje dostęp do leków w Izraelu. Parlamentarna Komisja dopuściła do procedowania ustawę, na podstawie której Żydzi będą mogli kupować leki we wszystkich aptekach, niezależnie od tego, z jakiego funduszu korzystają.

Komisja Legislacyjna Knessetu zajmuje się ustawą, która pozwoli wszystkim Izraelczykom na zakup leków w dowolnej aptece, bez względu na to z jakiego funduszu zdrowotnego korzystają.

Obecnie Izraelczycy mogą kupować jedynie leki na receptę w aptekach wyznaczonych przez ich fundusz, lub takich które z nim współpracują.

W ostatnich latach zdolność pacjentów do zakupu leków została mocno ograniczona, ze względu na coraz częstsze stosowanie recept elektronicznych. Skutkiem tego mniejsze apteki straciły klientów.

Według nowego prawa możliwe ma być wydrukowanie wydanej recepty elektronicznej, co pozwoli na zakup leków w dowolnie wybranym miejscu.

Źródło: israelnationalnews.com/nczas.com