Mundial 2018: Sensacyjna porażka Niemców! Mistrzowie świata ulegli Meksykanom. Zobacz zwycięskiego gola [VIDEO]

W grupie H mundialu doszło do wielkiej niespodzianki. obrońcy tytułu Niemcy sensacyjnie przegrali z Meksykiem 0:1! Autorem zwycięskiego gola na moskiewskich Łużnikach był jeszcze w pierwszej połowie Hirving Lozano.

Jedyna bramka spotkania, która sprawiła, że Meksykanie znaleźli się w piłkarskich niebiosach i wstrząsnęła całymi Niemcami, padła w 35. minucie. 22-letni Lozano pięknym strzałem pokonał Manuela Neuera.

Do końca meczu podopieczni Joachima Loewa próbowali przez atak pozycyjny walczyć o korzystny wynik. Na nic zdały się ostrzały na bramki Gulliermo Ochoy. Meksykanie z kolei raz po raz wychodzili z kontrami. Żadna z drużyn mimo kilku okazji nie była w stanie już pokonać bramkarza przeciwników.

W grupie H mistrzowie świata i ich niespodziewani pogromcy będą walczyć o udział w kolejnej fazie z Koreą Południową i Szwecją.

Niemcy: 1-Manuel Neuer – 18-Joshua Kimmich, 17-Jerome Boateng, 5-Mats Hummels, 2-Marvin Plattenhardt – 6-Sami Khedira, 8-Toni Kroos – 13-Thomas Mueller, 10-Mesut Oezil, 7-Julian Draxler – 9-Timo Werner.

Meksyk: 13-Guillermo Ochoa – 2-Hugo Ayala, 3-Carlos Salcedo, 15-Hector Moreno, 7-Miguel Layun – 22-Hirving Lozano, 16-Hector Herrera, 18-Andres Guardado, 23-Jesus Gallardo, 11-Carlos Vela – 14-Javier Hernandez

Lozano's goal that gave Mexico the lead against Germany, great counter attacking football. #GERMEX #Worldcup pic.twitter.com/HCmkQMYNnH

— FIFA WORLD CUP 2018⚽ (@_WorldCupStats) 17 czerwca 2018