Przyjęli niechciany przez Włochów statek z imigrantami. Teraz będą celem następnych

Okręt włoskiej straży przybrzeżnej z 274 migrantami z „Aquariusa”, statku organizacji pozarządowej SOS Mediterranee, dopłynął w niedzielę do Walencji. Władze włoskie zamknęły swoje porty przed „Aquariusem”, na jego przyjęcie zgodziła się Hiszpania.

Jednostka straży przybrzeżnej to jeden z dwóch włoskich okrętów, które przejęły część migrantów ze statku SOS Mediterranee i eskortują go do Walencji. „Aquarius” ma przypłynąć do tego hiszpańskiego portu do południa; wysokie fale oraz wiatr na Morzu Śródziemnym opóźniły jego podróż.

W Walencji migrantom pomagać ma ok. 2 tys. osób, w tym tysiąc pracowników Czerwonego Krzyża i blisko 500 tłumaczy.

Na pokładzie „Aquariusa” i dwóch włoskich okrętów znajduje się 629 migrantów przejętych ze statków przemytników ludzi na Morzu Śródziemnym. Wśród nich jest m.in. 123 nieletnich bez opieki, 11 dzieci i siedem kobiet w ciąży.

Większość z imigrantów pochodzi z 23 państw afrykańskich, a także z Afganistanu, Pakistanu i Bangladeszu. Spędzili oni tydzień na wodzie; wielu z nich ma objawy choroby morskiej.

10 czerwca władze włoskie zamknęły swoje porty przed „Aquariusem”. Jednostka wyruszyła do Walencji, gdy nowy rząd Hiszpanii zgodził się ją przyjąć. Gotowość przyjęcia tych migrantów z „Aquariusa”, którzy spełnią kryteria prawa azylowego, po zbadaniu ich sytuacji w Hiszpanii przez francuskich agentów wyraził Paryż.

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) od początku roku do wybrzeży Hiszpanii, trzeciego po Włoszech i Grecji celu przeprawy migrantów przez Morze Śródziemne, dotarło ponad 9300 migrantów, co stanowi prawie dwa razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego roku. Czterokrotnie zwiększyła się też liczba osób, które utonęły – z 61 do 244. (PAP)