Kukiz ostro o referendum prezydenckim: „Pytania referendalne to żenada”. Sam teraz polityką się nie zajmuje

Paweł Kukiz w rozmowie z RMF FM wypowiedział się o pytaniach referendalny, które zaproponował prezydent Duda. „Uważam, że pytania, które panu prezydentowi zostały podsunięte z intencją przyciągnięcia ludzi do urn referendalnych – mówię o tym 500+ wpisanym do konstytucji – to jest żenada, trudno to inaczej nazwać. Jak można wpisać ‘500 zł będziecie mieli w konstytucji’?”.

Polityk podczas rozmowy w radiu, zaznaczył, że teraz ma wakacje i głównie skupia się na tworzeniu nowej muzycznej płyty i oglądaniu mundialu w Rosji.

„Proszę nie pytać mnie o poważne rzeczy. Jestem teraz w trakcie nagrywania płyty i oglądania mundialu” – zaznaczył na samym początku Paweł Kukiz. Polityk i jednocześnie muzyk zaznaczył, że do końca kadencji ukażę się jego nowa album.

Pawła Kukiza zdradza także o czym będzie jego nowa płyta. „Ogromne piętno wywrze atmosfera powagi sejmowej”- tłumaczył tajemniczo gość RMF FM.

Lider ruchu Kukiz’15 skomentował ostatnie wydarzenia z polskiej sceny politycznej. Chodzi m.in o pytania referendalne ogłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę.

„Pytania, które zostały prezydentowi podsunięte, to jest żenada” – oświadczył Paweł Kukiz. „Prezydent ma teraz szansę zapytania ludzi o fundamentalne ustrojowe kwestie” – dodał polityk.

Warto również przypomnieć, że w poniedziałek do Warszawy ma przyjechać wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który będzie rozmawiał z premierem o reformie sądownictwa i o praworządności.

-„Jeżeli przekaz PiS i Kukiz’15 jest taki, że my nasze sprawy załatwiamy sami, to nie rozumiem po co zapraszać Timmermansa do rozwiązywania problemów w sądzie w Krakowie „– powiedział Kukiz na antenie RMF FM.

