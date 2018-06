Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podał się do dymisji. Na liście jego następców dwa nazwiska

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel złożył dziś rezygnację ze stanowiska – poinformowało Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi. Dodano, że Jurgiel zdymisjonował się „ze względów osobistych”. Premier Mateusz Morawiecki przyjął tę dymisję.

O tym, że Jurgiel odejdzie informowały wcześniej Wirtualna Polska i „Rzeczpospolita”.

Według informatorów „Rz” Jurgiel był jednym z kandydatów do rekonstrukcji już w styczniu. Minister był krytykowany m.in. za mało skuteczną walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Możliwe, że dymisja Jurgiela związana jest z wyborami samorządowymi. PiS-owi zależy bowiem na poszerzeniu wpływów w samorządach na wschodzie kraju, a minister – przez mało skuteczną walkę z ASF – nie zachęca rolników do głosowania na swoją partię.

O dymisję Krzysztofa Jurgiela walczyło Polskie Stronnictwo Ludowe. W tej sprawie do premiera Morawieckiego zwracał się m.in. lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. W 2017 roku PSL złożyło wniosek o wotum nieufności dla Jurgiela, jednak odrzucono je głosami Zjednoczonej Prawicy.

Jak poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, wkrótce przedstawiony zostanie następca Jurgiela. Nie wykluczyła, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu.

Na razie na krótkiej liście są dwa nazwiska. Krzysztof Ardanowski – to poseł PiS, wiceszef komisji rolnictwa i – co nie bez znaczenia – doradca prezydenta Kaczyńskiego ds. wsi. Ten wybór wydaje się naturalny i oczywisty.

Drugi kandydat to większe zaskoczenie. To Halina Szymańska – obecna szefowa Kancelarii Prezydenta, o której mało kto wie. Szymańska przyszła do kancelarii Dudy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według naszych informatorów nie ma chemii między prezydentem a szefową jego kancelarii. To jednak wymaga uzgodnień na linii prezydent – premier.

Krzysztof Jurgiel był ministrem od 16 listopada 2015 r. – najpierw w rządzie Beaty Szydło, a następnie Mateusza Morawieckiego.

W poprzedniej kadencji Sejmu pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa. W latach 2006-2007 był szefem resortu rolnictwa.

Rozpoczynając pracę w ministerstwie rolnictwa Jurgiel oceniał, że najważniejsze zadania resortu to wzrost liczby ubezpieczających się rolników, zahamowanie spekulacji ziemią rolną, przygotowanie stanowiska do negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa, który m.in. miał polegać na wyrównaniu poziomu życia na wsi i w mieście.

