Nietypowe życzenia dla Billa Clintona z okazji Dnia Ojca. Jego „syn”: Poddaj się testowi DNA!

W Stanach Zjednoczonych obchodzony był dzień ojca. Z tej okazji nietypowe życzenia dostał Bill Clinton.

Danney Williams, który twierdzi, że jest nieślubnym synem Clintona, złożył mu „życzenia” za pośrednictwem Twittera. Życzył byłemu Prezydentowi USA, by ten poddał się testowi DNA i rozwiał wątpliwości, co do swojego ojcostwa.

Williams udostępnił wczoraj Tweeta autorstwa Carla Barvensky’ego, który apelował do Prezydenta Donalda Trumpa, by użył swojej prezydenckiej władzy do zmuszenia Clintona do wykonania testu.

„Jestem w stanie zapłacić za wykonanie testu 20 000 dolarów, w formie dotacji na następną kampanię” – napisał Barvensky. Internauci wskazują, że Clinton powinien zrobić test i:

– uznać Williamsa za swojego syna, lub

– położyć kres wszelkim plotkom na ten temat.

Źródło: InfoWars