Ostre reakcje po durnej wypowiedzi Jandy. „Dlaczego nienawidzi Pani Polaków?” [VIDEO]

Ostre reakcje po durnej wypowiedzi Krystyny Jandy ws. kibiców. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski oraz jeden z najpopularniejszych youtuberów Miecio Mietczyński ostro odpowiadają aktorce. „Dlaczego nienawidzi Pani Polaków?”.

Jan Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem” odniósł się do słów Jandy z niedzielnego programu w TVN. Popularna aktorka, i aktywny członek opozycji totalnej stwierdziła, że wygrana Polski na mundialu stworzyłaby atmosferę nie do wytrzymania.

„Polscy kibice przy byle sukcesie dostają irracjonalnego obłędu i manię wielkości, ja tego nie mogę słuchać. Zwycięstwo jest dla mądrych, gdybyśmy zwyciężyli, to nie dałoby się wytrzymać już dalej w tej euforii zwycięstwa” – twierdzi aktorka. Swymi słowami aktorka wprawiła w konsternację wiele osób. Oburzenia nie krył Jan Tomaszewski i jeden z najpopularniejszych youtuberów i pracownik portalu Weszlo.com.

„Nie wiem skąd biorą się takie głosy. Pani Janda mówiąc te słowa określiła swoją nienawiść do Polski, bo jak to inaczej nazwać? Jeżeli ktoś źle życzy drużynie narodowej to nie wiem o co chodzi. Przecież nasi piłkarze reprezentują całą Polskę, czyli mnie, a nawet panią Jandę. W polskim interesie jest, aby rozsławiać naszych sportowców walczących w Mundialu” – mówił Tomaszewski na łamach se.pl

Były bramkarz reprezentacji Polski odniósł się też do krążących po sieci opinii, że sukces Polski na mundialu będzie czymś bardzo niekorzystnym, bo wzmocni PiS:

„Wydaje mi się, że tego typu opinie świadczą o kompleksach i właśnie tacy ludzie je formułują. Coś się poprzekręcało w głowach takim ludziom. Największe sukcesy polskiej piłki były za komuny. Ja się tym szczycę, bo mimo, że było źle, to Polacy na całym świecie utożsamiali się z Orłami Górskiego. To tak jakbym życzył, aby kandydujący do Oscara film z udziałem pani Jandy odpadł w przedbiegach. To absurd! Z całych sił na pewno trzymałbym kciuki za tę ekranizację. Dlatego, bo to sprawia, że o Polsce jest głośno i możemy być z niej dumni. Staram się pozostawić to bez komentarza, bo jest to ogromna kompromitacja” – podsumował.

Oto jak Miecio Mietczyński skomentował słowa aktorki.

„Szanuję Panią za karierę aktorską, ale jak Pani prywatnie coś czasem powie to nic tylko złapać się za łeb. Zacznijmy od tego, że ów irracjonalny obłęd dotyczy wszystkich narodowości, którym akurat się powiedzie. Dlaczego nienawidzi Pani Polaków? „

Janda: Ja mówię o polskich kibicach, którzy przy byle sukcesie dostają irracjonalnego obłędu i manię wielkości, ja tego nie mogę słuchać. Zwycięstwo jest dla mądrych, gdybyśmy zwyciężyli, to nie dałoby się wytrzymać już dalej w tej euforii zwycięstwa. pic.twitter.com/D5XDHIo5TX — Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) June 17, 2018

Poniżej fenomenalna odpowiedź popularnego youtubera Miecia Mietczynskiego.

