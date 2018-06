Tak przybysze zmieniają stolicę Francji. Szklany mur za grube miliony, zamiast szklanych domów [VIDEO]

W Paryżu rozpoczęto montowanie szklanego muru, który ogrodzić ma symbol miasta – Wieżę Eiffela. Ma chronić wizytujących przed atakami terrorystycznymi.

Francuzi coraz bardziej przyzwyczajają się do życia w ciągłym zagrożeniu zamachami terrorystycznymi. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb zakazał organizowania publicznych, otwartych dla kibiców transmisji z Mistrzostw Świata w Rosji.

W połowie czerwca zaś rozpoczęto w Paryżu montaż szklanego muru, który ma zabezpieczyć odwiedzających Wieżę Eiffela przed atakami.

Mur zbudowany zostanie z 450 szklanych paneli grubości 6 cm i wysokości 3 metrów. każdy waży 1,5 tony. Konstrukcja ma kosztować 35 milionów euro.

Zobacz też: Chcieli multikulti, więc teraz nie obejrzą wspólnie Mistrzostw Świata

Mur ma zastąpić dotychczasowe metalowe bariery, które zabezpieczają przed atakiem przy pomocy rozpędzonego samochodu.

Jean-Francois Martins, odpowiadający w paryskim ratuszu za turystykę mówi, że konstrukcja ma 3 zadania.

– Załatwimy trzy sprawy. Poprawimy wygląd miejsca, sprawimy, że dostęp będzie łatwiejszy i wzmocnimy bezpieczeństwo pracowników i odwiedzających – mówi Martins.

Cały mur ma zostać ukończony we wrześniu. Jest częścią przygotowań do mających się odbyć w Paryżu w w 2024 roku.

Bariery i zagrody zaczynają być już stałym elementem krajobrazu europejskich miast. Betonowe kloce, które stawiane są w Niemczech na ulicach i placach zostały ochrzczone mianem „Merkel lego.”

#Paris 🇫🇷 unveils bulletproof glass walls around the #EiffelTower to prevent terror attacks. pic.twitter.com/vumkaTjyOQ

— FRANCE 24 (@FRANCE24) June 15, 2018