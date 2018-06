Wybory jak ze skeczu Monty Phytona. Po wpadce Jakiego, teraz „popisał” się Trzaskowski [VIDEO]

Kampania na prezydenta Warszawy nabiera rumieńców. Rafał Trzaskowski na antenie Radia Zet stwierdził, że ze względu na „łamanie praworządności” fundusze unijne zostaną „zamrożone” dopóki nie wygra kandydat PO. Jego słowa, co oczywiste wywołały prawdziwą burzę.

„Wreszcie wiemy co zrobić, aby uspokoić KE – wpisać zwycięstwo PO do Konstytucji. Dziękuje Posłowi R. Trzaskowskiemu za szczerość” – napisał na Twitterze Patryk Jaki.

„Na szczęście dzięki naszym staraniom pieniądze nie przepadają, tylko będą mrożone. Jak wygramy kolejne wybory, to będą odmrożone i Warszawa skorzysta z olbrzymich pieniędzy na inwestycje” – powiedział Trzaskowski w Radiu Zet.

.@trzaskowski_ – Panowie, wycofajcie się z najbardziej rażących przykładów łamania praworządności, to europejskie pieniądze nie będą mrożone#wieszwięcej Zobacz więcej > https://t.co/xU9hbpcBjF pic.twitter.com/28EJDLFo2h — TVP Info 🇵🇱 (@tvp_info) June 18, 2018

Oto jak na te rewelacje Trzaskowskiego odpowiedział Patryk Jaki.

„Czy PO właśnie zdradziła taktykę? Umówili sie z Bruksela, że „mrożą” środki dopóki nie wygra PO ? Fajnie. A jaka jest podstawa prawna takiej „taktyki”? Skandal to mało powiedziane!” – pisze Patryk Jaki.

Czy PO właśnie zdradziła taktykę? Umówili sie z Bruksela, że „mrożą” środki dopóki nie wygra PO ? Fajnie. A jaka jest podstawa prawna takiej „taktyki”? Skandal to mało powiedziane ! https://t.co/3ygvHrkaYF — Patryk Jaki (@PatrykJaki) June 18, 2018

„Czyli obecne elity UE „zamrażają” Polskę jako członka dopóki nie wygra PO. I to wszystko w ramach walki o „demokracje” . Wreszcie wiemy co zrobić, aby uspokoić KE – wpisać zwycięstwo PO do Konstytucji. Dziękuje Posłowi R.Trzaskowskiemu za szczerość.”

Czyli obecne elity UE „zamrażają” Polskę jako członka dopóki nie wygra PO. I to wszystko w ramach walki o „demokracje” . Wreszcie wiemy co zrobić, aby uspokoić KE – wpisać zwycięstwo PO do Konstytucji. Dziękuje Posłowi R.Trzaskowskiemu za szczerość. — Patryk Jaki (@PatrykJaki) June 18, 2018

Do tej sytuacji wypowiedział się również Jacek Sasin, były kandydat na prezydenta Warszawy.

Skandal! Trzaskowski obnażył prawdziwą strategię totalnej opozycji. Za nic mają nasz polski interes. Chcą za wszelką cenę wrócić do władzy-nie dzięki demokratycznym wyborom, ale dzięki finansowemu szantażowi ze strony swoich politycznych przyjaciół w UE. Czy Polacy na to pozwolą? pic.twitter.com/z0fFRHtBzF — Jacek Sasin (@SasinJacek) June 18, 2018

