Chcesz imigrantów, to płać! Węgrzy wprowadzają nowy podatek

Rząd Węgier przedstawił w parlamencie projekt, który zakłada nałożenie 25 proc. podatku na organizacje, które wspierają imigrację. Według agencji prasowej MIT władze tłumaczą swoje działania chęcią obrony kraju przed napływem niechcianych gości i z tego powodu sięgają po wszelkie dostępne metody w tym narzędzia polityki podatkowej.

MTI przypomina, że rząd Węgier zapowiadał wprowadzenie takiego podatku w ramach pakietu „Stop Soros”, ale zmodyfikowany projekt tego pakietu przedłożony parlamentowi nie zawiera takiego zapisu.

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto zapowiedział we wtorek, że głosowanie nad pakietem ustaw antyimigracyjnych „Stop Soros” odbędzie się zgodnie z planem w środę.

Komisja Wenecka wezwała parlament Węgier, by poczekał z przyjęciem tego pakietu ustaw, a Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) je skrytykował.

Komisja Wenecka powiadomiła w poniedziałek na swojej stronie, że jej szef Gianni Buquicchio spotkał się z Szijjarto, by porozmawiać o ukraińskiej ustawie oświatowej oraz o węgierskim projekcie pakietu ustaw „Stop Soros”.

W odniesieniu do tego ostatniego (tj. pakietu) przewodniczący (Komisji Weneckiej) zaapelował do parlamentu węgierskiego, by nie przyjmował pakietu ustaw przed opublikowaniem przez Komisję opinii na ich temat w najbliższy piątek lub przynajmniej by uwzględnił rekomendacje Komisji ze wstępnej opinii, przesłanej już władzom węgierskim – poinformowano na stronie Komisji Weneckiej. Pakiet „Stop Soros” przewiduje m.in., że za finansową i organizacyjną pomoc nielegalnym imigrantom groziłaby kara do roku więzienia.

Agencja Reutera pisze, że nie jest na razie jasne, od czego pobierany ma być ten nowy podatek i kiedy zacznie obowiązywać.

Źródło: PAP