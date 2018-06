Lewacy rzucają holocaustem, by usprawiedliwić wpuszczanie nachodźców

Lewackie media w USA są w stanie posunąć się dalej niż na co dzień robi to w Polsce „Gazeta Wyborcza” i podobne jej media. Restrykcyjną politykę migracyjną Trumpa zaczęto porównywać do Holocaustu, samego prezydenta do Hitlera, a ośrodki przejściowe dla nachodźców do obozów koncentracyjnych.

Donald Trump coraz bardziej wygląda jak Hitler w nazistowskich Niemczech. Donald Trump zmienia ten kraj w nazistowskie Niemcy, a ośrodki przejściowe w obozy koncentracyjne – to tylko niektóre z opinii, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w amerykańskich stacjach telewizyjnych.

Ich dziennikarze starają się, jak tylko mogą, by na zasadzie analogii do hitlerowskich praktyk przedstawić restrykcyjną politykę migracyjną prezydenta. Trump tymczasem zaostrza kontrole i uszczelnia granice.

Do wyjątkowej podłości posunął się były dyrektor NSA Michael Hyden, który zamieścił na swoim Twitterze szokujący wpis.

Other governments have separated mothers and children pic.twitter.com/tvlBkGjT0h — Gen Michael Hayden (@GenMhayden) 16 czerwca 2018

Nawiązał w ten sposób do coraz liczniej powielanych oskarżeń, jakoby Amerykanie odbierali imigrantkom ich dzieci, które trafiają do obozów przejściowych.

Wpis Hydena został skrytykowany nawet przez otwarcie wrogich Trumpowi dziennikarzy CNN. Generał próbował odpierać ataki, pisząc, że wprawdzie USA to nie III Rzesza, ale istnieje wiele podobieństw.

Ataki zaszły tak daleko, że Brian Stelter z CNN stwierdził: Czy ton tej relacji nie obraża wielu Amerykanów, którzy uważają, że prawdziwy skandal polega na tym, że ludzie wjeżdżają nielegalnie do kraju?

Z całą pewnością można stwierdzić, że istnieją pewne analogie. Nie chodzi jednak o USA pod rządami Trumpa i III Rzeszę Hitlera, ale o zepsucie i zupełne oderwanie się od rozumu, które prezentują lewacy po obu stronach Atlantyku.

Źródło: newsbusters.org/wolnosc24.pl