Męskie, szowinistyczne świnie w TVN? Dziennikarka od hat-tricka zawieszona!

Dziennikarka, która w sobotę po południu w TVN24 źle objaśniła pojęcie hat-tricka, została zawieszona, a wydawca programu zdjęty z grafika dyżurów na dwa tygodnie – poinformował portal Wirtualnemedia.pl.

W spotkaniu Portugalczyk Cristiano Ronaldo strzelił trzy gole (czyli zdobył hat-tricka) jako najstarszy zawodnik w historii mundiali. Prowadząca program w TVN24 dziennikarka natomiast wytłumaczyła widzom, że „dwa z goli Ronaldo to tzw. hat-tricki”, a „Portugalczyk jako najstarszy zawodnik na mundialu wykonał takie zagranie”.

Po wpadce dziennikarki internet mało nie umarł ze śmiechu. Nabijaniu się z intelektu dziennikarek TVN-u nie było końca. Teraz jednak internet wziął prezenterkę w obronę:

Hejtowanie młodej kobiety za to, że nie wiedziała co to jest hat-trick to obrzydliwy przykład piłkarsko-męskiego szowinizmu.

