Pierwszy pozew przeciw Polsce za niepożądane skutki poszczepienne

Z naszych kieszeni może popłynąć milion złotych, jeśli Polska przegra proces z rodzicami zaszczepionego dziecka.

Polska została pozwana przez rodziców dziecka za trwały uszczerbek jego zdrowia. Rodzice uważają, że powikłania powstały w wyniku szczepień przeciw gruźlicy. Z tego tytułu chcą odszkodowania w wysokości miliona złotych oraz dożywotnią rentę w wys. 2 tys. zł miesięcznie.

Czytaj też: Włosi popierają twardego Salviniego. Przeciwstawiają się imigracyjnej polityce Brukseli i chcą zamykania portów

Pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Według pełnomocnika rodziny, to pierwszy pozew przeciw Polsce ws. niepożądanych skutków poszczepiennych.

Czytaj też: Komenda: „Najbardziej bałem się, jak chcieli mnie zgwałcić”. Opowiada o biciu, poniżaniu i pluciu do jedzenia

„Rodzice, których dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek szczepień, zamierzają wykazać odpowiedzialność Skarbu Państwa za ten skutek. Są zdania, że skoro państwo wprowadziło obowiązek szczepienia dziecka w pierwszej dobie, a oni się do niego zastosowali, to państwo powinno wziąć na siebie za to odpowiedzialność” – powiedział „Rzeczpospolitej” mec. Arkadiusz Tetela, pełnomocnik rodziny.

Lekarze w tym przypadku potwierdzili związek szczepienia z chorobą dziecka.

Rodzice twierdzą, że winę za chorobę ich dziecka ponosi Główny Inspektor Sanitarny, który w kalendarzu szczepień zalecił obowiązek szczepienia przeciw gruźlicy w pierwszej dobie życia.

Inspiracja dla pozwu był wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 9 lipca 2002 r. wydanym w sprawie Ilaria Salvetti przeciwko Włochom (sprawa 42197/98). Trybunał uznał, że państwo, które stosuje przymus, a nie przewiduje systemu odszkodowawczego, narusza konwencję o ochronie praw człowieka.

Pozew rodziców jest wspierany przez Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

Źródło: Polsat News