Szok! Żydzi już nie ukrywają swojego rasizmu

– Żydowska rasa jest najmądrzejsza na świecie. To dlatego izraelska opinia publiczna wie, że Benjamin Netanjahu nie jest skorumpowany – tłumaczył kilka dni temu Miki Zohar, prawnik i parlamentarzysta z izraelskiej partii Likud.

Obecnie w Izraelu prowadzone są trzy śledztwa, w których Netanjahu występuje jako podejrzany o przyjęcie łapówek. W stan oskarżenia postawiona została także jego żona, za sprzeniewierzenie na prywatne potrzeby ponad 100 tys. państwowych dolarów. Z kolei syn Netanjahu, za pieniądze podatników, korzystał z lupanarów i w dodatku publicznie się tym chwalił.

– Nie można oszukać Żydów, bez względu na to, co piszą media – tłumaczy Zohar. – Społeczeństwo Izraela to społeczeństwo należące do rasy żydowskiej, a żydowska rasa ma najwyższy ludzki kapitał. Jest najmądrzejsza, najbardziej pojętna, więc wie, co premier robi dla swojego kraju i że jest w tym świetny.

Słowa żydowskiego parlamentarzysty zostały skrytykowane przez palestyńskich deputowanych do Knesetu, którzy zarzucili mu rasizm w czystej postaci.

Zohar, choć początkowo zaprzeczał, że miał na myśli supremację rasy żydowskiej, w końcu jednak powtórzył swoją opinię: – Naród żydowski i rasa żydowska ma najwyższy kapitał ludzki, jaki istnieje – powiedział podczas wywiadu w jednej ze stacji telewizyjnych.

Źródło: Rzeczpospolita

