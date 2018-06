Tak przybysze ubogacają Europę. Azylanci w ciągu 4 latach przeprowadzili zamachy, w których ucierpiało ponad 1000 osób

Według najnowszych danych ponad 1000 osób zostało zabitych lub rannych w wyniku zamachów dokonywanych przez azylantów w Europie od 2014 roku. W ciągu niecałych czterech lat odnotowano 32 islamskie spiski.

Przeprowadzona analiza pokazała, że aż 44 osoby zarejestrowane jako azylanci w ostatnich latach, były zamieszane w spiski, których celem było przeprowadzenie zamachów terrorystycznych.

Najnowsze doniesienia potwierdzają wcześniejsze ostrzeżenia pracowników tajnych służb, którzy mówili wprost, że wśród ostatniej fali tzw. uchodźców przemycani są radykalni islamiści, którzy są skłonni do dokonywania zamachów.

Robin Simcox, ekspert od terroryzmu Heritage Foundation, powiedział, że dla islamistów jest dziecinnie proste, aby ukryć się wśród uchodźców, ponieważ granice Europy były pod ogromnym obciążeniem.

„Przywódcy europejscy zwiększyli zagrożenie terrorystyczne, co jest skutkiem katastroficznego obchodzenia się z polityką imigracyjną i otwartymi granicami” – twierdzi Simcox.

Szczególną rolę w tym procesie przypisuje on kanclerz Angeli Merkel, która w 2015 roku wpuściła pół miliona uchodźców do swojego kraju. To na niej ma spoczywać odpowiedzialność za wpuszczenie dżihadystów do strefy Schengen.

Nieudolna polityka migracyjna umożliwiła im „zajęcie pozycji”. Europejscy przywódcy byli albo naiwni albo nie umieli poprawnie ocenić ryzyka.

Źródło: dailymail.co.uk