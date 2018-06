Wielka Brytania znęca się nad twórcą Wikileaks. Assange jest chory i nie może się leczyć

W ciągu sześciu lat pobytu Juliana Assange’a w ambasadzie Ekwadoru w Londynie stan zdrowia założyciela WikiLeaks uległ znacznemu pogorszeniu. Jego prawnicy oskarżają władze Wielkiej Brytanii, iż próbują wymusić na azylancie opuszczenie schronienia i odmawiają mu prawa do leczenia.

W specjalnym apelu skierowanym do Rady Praw Człowieka ONZ prawnicy Assange’a wskazują, że Londyn uniemożliwia mu podjęcie odpowiedniego leczenia, ponieważ opuszczenie ambasady Ekwadoru będzie skutkować natychmiastowym zatrzymaniem.

W ten sposób Wielka Brytania łamie podstawowe prawo do podjęcia leczenia i stawia założyciela WikiLeaks przed niemożliwym wyborem. Assange musi zdecydować, czy chce podjąć kurację i stracić wolność, czy też kontynuować swój pobyt w placówce dyplomatycznej.

Wzywamy specjalnego sprawozdawcę do natychmiastowego zwrócenia uwagi na sprawę pana Assange’a, aby zaplanować oficjalną wizytę w ambasadzie Ekwadoru i wezwać Zjednoczone Królestwo do udzielenia wymaganych przez niego gwarancji opuszczenia ambasady w celu uzyskania wymaganego leczenia medycznego – Jennifer Robinson reprezentująca International Association of Democratic Lawyers.

Assange przebywa w ambasadzie Ekwadoru od 2012 r., gdzie schronił się przed brytyjskimi służbami i wymiarem sprawiedliwości. Gdy tylko stanie na terytorium Wielkiej Brytanii ma zostać aresztowany. Obawia się, że Londyn wyda go Stanom Zjednoczonym, które ścigają twórcę WikiLeaks za ujawnienie tysięcy tajnych dokumentów, również tych dotyczących wojny w Afganistanie.

Śledztwo w sprawie Assange prowadziła jeszcze do niedawna również prokuratura w Szwecji, która oskarżała go o napaść seksualną. W maju zeszłego roku, wobec braku możliwości kontynuowania sprawy, śledztwo umorzono.

Źródło: express.co.uk/