Chcieli powiesić o. Tadeusza Rydzyka. Sprawą zajęła się prokuratura

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód wszczęła postępowanie ws. nawoływania do zabójstwa założyciela Radia Maryja i TV Trwam o. Tadeusza Rydzyka – poinformowała w środę PAP szefowa toruńskiej prokuratury Judyta Głowacka. Według informacji, do jakich dotarł „Nasz Dziennik” internauci grozili, że powieszą kapłana oraz życzyli mu śmierci. Duchowny był również wielokrotnie obrażany.

Postępowanie zostało wszczęte 13 czerwca. Toczy się ono na razie w sprawie, a nie przeciwko komuś i dotyczy publicznego nawoływania do zbrodni oraz znieważenia za pomocą środków masowego komunikowania. Pierwszy czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Za drugi grozi grzywna, ograniczenie wolności bądź jej pozbawienie do roku. Postępowanie jest w tej chwili na wstępnym etapie – oświadczyła Głowacka.

Pogróżki i obraźliwe wpisy pojawiły się na portalu Interia.pl. Sprawę, jako pierwszy opisał w artykule pt. „Grozili księdzu” „Nasz Dziennik”. Doniesienia mediów zostały potwierdzone przez prokuraturę.

Komentarze, które spowodowały podjęcie działań przez śledczych, znalazły się pod artykułem dotyczącym „krytycznej wypowiedź dyrektora Radia Maryja odnośnie zmiany pierwotnych założeń reformy zakazu handlu w niedzielę”.

Cytowany przez „Nasz Dziennik” przewodniczący Rady Instytutu „Pamięć i Tożsamość” im. Jana Pawła II Andrzej Jaworski podkreślił, że „nie można tolerować takiego języka nienawiści w mediach elektronicznych”.

Źródło: PAP/wolnosc24.pl