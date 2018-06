HIT! Senegalczycy dają przykład na trybunach. Dla zdegenerowanego Zachodu to szok [VIDEO]

To nagranie podbiło internet, bo dla zdegenerowanego Zachodu to niecodzienny widok. Po wygranym dla reprezentacji Senegalu meczu z Polską w Moskwie, kibice afrykańskiej drużyny posprzątali po sobie stadion.

Okazuje się, że czarni Afrykanie mogą nauczyć Europejczyków kultury. Kiedy przyjeżdżasz w gości to trzeba się odpowiednio zachowywać i wyjechać zostawiając po sobie porządek. Tak też zrobili senegalscy kibice.

Po wygranym meczu z Polską Senegalczycy dokładnie posprzątali ze śmieci sektor, w którym zasiadali.

Kiedyś to była dla każdego Europejczyka i Polaka oczywista czynność, ale te czasy już dawno minęły. Dzisiaj normą jest rzucanie śmieci gdzie popadnie.

Dlatego właśnie film ze sprzątania stadiony przez kibiców Senegalu zrobił taką furorę w internecie.

Senegal⁠ fans cleaning their section before leaving the stadium after their historic victory against Poland. This is class.

The best thing you will see today. 👏🇸🇳 pic.twitter.com/IBINok3PQE

— World Cup 2018 (@WCGoalz) 19 czerwca 2018