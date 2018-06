Polski student gorszy od zagranicznego. W Rzeszowie nadano przywileje przybyszom, za które zapłacą Polacy

Jak podaje Rzeszów News prawie 2 tys. zagranicznych studentów będzie za darmo korzystało z komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Taką decyzję podjęła Rada Miasta Rzeszowa. Zapłacą za to oczywiście polscy mieszkańcy Rzeszowa.

W głosowaniu 23 radnych wypowiedziało się „za”, a tylko 7 „przeciw”. Uznano, że to przyczyni się do promocji miasta.

„Studenci to ogromna promocja dla miasta i uczelni. W tej chwili uczelnie walczą o studentów. Zależy mi na tym, aby w naszych uczelniach uczyło się jak najwięcej studentów, w tym zagranicznych, bo to wymiana doświadczeń. Studenci generują także potężne dochody dla miasta” – powiedział prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Nie wszyscy jednak z tym się zgadzają. Radny Waldemar Kotula (PiS) powiedział, że polskim studentom zagranicą nikt takich prezentów nie daje. „Studiowałem w Portugalii, gdzie sam musiałem opłacić akademik i transport” – powiedział radny.

Radny Grzegorz Koryl, też z PiS, powiedział, że wśród studentów ten pomysł jest negatywnie odbierany, ze względu na rozróżnienie.

Radny Andrzej Dec (PO) uznał pomysł za dobry ze względu na biznesowe podejście, ze względu możliwość przyciągnięcia zagranicznych studentów, dając do zrozumienia, że to jest „gadżet” w stosunku do wydatków, jakie studenci ponoszą studiując w Rzeszowie.

Zagraniczni studenci otrzymają Rzeszowską Kartę Miejską.

Studiujący w Rzeszowie to głównie obywatele postsowieckich państw: Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Nie brakuje też studentów z bardziej odległych krajów: Hiszpanii, Turcji i Indii.

Radni odrzucili pomysł radnych z PiS, którzy proponowali darmową komunikację dla wszystkich uczniów oraz obniżkę cen dla studentów o 50%.

Źródło: Rzeszów News