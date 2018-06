Postęp na Wyspach. Pierwszy gejowski „ślub” w brytyjskiej rodzinie królewskiej

Wydarzenie bez precedensu w historii. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej, krewny samej królowej Elżbiety II, zawrze tego lata jakiś tam zwuiązek ze swoim wieloletnim kolegą z łóżka. Uroczystość ma być skromna, organizatorzy nie spodziewają się wielu gości, co tłumaczą napiętymi grafikami krewnych. Wątpliwe, by królowa udzieliła im błogosławieństwa.

Lord Ivar Mountbatten, kuzyn Elżbiety II ogłosił, że wkrótce odbędzie się jego „ślub” z Jamesem Coylem, z którym od wielu lat znajduje się w bliskim związku. Krewny królowej przyznał się do homoseksualizmu w 2016 r. Co ciekawe lorda poprowadzi do ołtarza jego była żona, z która ma trójkę dzieci.

Kuzyn królowej jest jak dotąd jedynym członkiem królewskiej rodziny, który ujawnił, że jest gejem. Stwierdził wtedy: Bycie Mountbattenem nigdy nie było problemem – chodziło o pokolenie, w którym się urodziłem. Kiedy dorastałem, mówiło się o tym ‚miłość, która nie śmie wymawiać swojej nazwy’, ale to niesamowite, jak daleko zaszliśmy w kwestii akceptacji.

Związek lorda z Jamesem Coylem trwa już od wielu lat, a panowie poznali się szwajcarskim ośrodku narciarskim. Uroczystość, która ma odbyć się najbliższego lata, będzie skromna. Panowie zawrą jakiś tam związek w kaplicy w Devon. Zaproszono wyłącznie najbliższą rodzinę i przyjaciół. Nieobecność członków rodziny królewskiej tłumaczy się napiętymi grafikami i brakiem czasu.

Rodzina królewska idzie z duchem postępu i nowoczesności. Udało jej się pokonać rasizm, teraz przychodzi jej mierzyć się z homofobią i nietolerancją. Tak właśnie wygląda instytucja, która stoi na czele tradycji i zwyczajów Wielkiej Brytanii.

Źródło: dailymail.co.uk/wolnosc24.pl/queer.pl/