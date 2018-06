Skandal! Feministki torturowały kobietę. Musiała stać kilkanaście godzin, podczas gdy uczestniczki Kongresu Kobiet dostawały posiłki i miały toaletę VIP

„Ta wspólna walka i solidarność kobiet powinna oznaczać również to, że w jej ramach każda z nas będzie traktowana z takim samym szacunkiem. Czy będzie to gwiazda Kongresu Kobiet, czy pani pracująca przy ochronie tego wydarzenia” – napisała po Kongresie Kobiet jedna z uczestniczek Maria Świetlik. Okazuje się, że mądralińskie feministyczne tuzy traktują inne kobiety z godnym pożałowania brakiem szacunku i empatii, o których tak chętnie mówiły podczas paneli i wykładów.

„Jak dowiedziałam się z rozmowy z jedną z pracownic firmy wynajętej przez organizatorki Kongresu, podczas gdy uczestniczki paneli mogły korzystać z VIP-owskiej toalety i darmowych posiłków w wydzielonej restauracji, ona zmuszona była kilkanaście godzin stać (choć obok było dostępne krzesło) bez możliwości odejścia choćby na chwilę, by coś zjeść lub wypić. To odrażający przykład nadużycia władzy klasy średniej nad kobietami i ich ciałami” – stwierdziła Świetlik. Kobietę zszokował los, jaki organizatorki spotkania zgotowały obsłudze imprezy.

ZOBACZ: Jak Polska może wygrać Mundial? Senegal korzystał z czarów. Trzeba kupić ich szamanów! [VIDEO]

„Przechodziłam obok tej ochroniarki – pani Beaty (imię zmieniłam) – kilka razy, zawsze stała na baczność, więc w końcu ją zapytałam, czemu nie usiądzie i zaczęłyśmy gadać o warunkach jej pracy na Kongresie. Potem przyniosłam Beacie kawę i ciastko, poprosiłam też znajome, które zostawały na Kongresie dłużej, by do niej zajrzały później z czymś do jedzenia” – kontynuowała.

Feministki, działaczki, naukowczynie i całe towarzystwo, które dyskutuje o wyimaginowanych problemach, nie jest w stanie zadbać nawet o kobiety, które obsługiwały spotkanie. Wolą mówić o fali molestowania, patriarchacie i Polsce, która jest, jak to ujęła Gretkowska: zapijaczonym, nieudolnym facetem w depresji.

SPRAWDŹ: Wielka bójka Polaków z Senegalczykami! Latały ławki i stoły. Gorący mundialowy wieczór w Antwerpii [VIDEO]

Źródło: gazeta.pl/wolnosc24.pl