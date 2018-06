Statystyki pokazują, że to on był najgorszym zawodnikiem polskiej reprezentacji w meczu z Senegalem [VIDEO]

To był fatalny występ reprezentacji Polski, a szczególnie Arkadiusza Milika. Ten zawodnik zaliczył 8/19 celnych podań w bok czy do przodu, przy tym te celne przeważnie były do najbliższego zawodnika. Nasz napastnik wykłócał się z Robertem Lewandowskim i psuł prawie każda akcję. Poniżej kompilacja z zepsutymi sytuacjami piłkarza.

Polska po 12 latach przerwy awansowała na Mundial. nikt z kibiców czy ekspertów nie spodziewał się, że dojdzie do takiej katastrofy w pierwszym meczu.

Polska w kiepskim stylu przegrała z Senegalem 1-2. Za ten mecz jednym z najbardziej krytykowanych polskich zawodników był Arkadiusz Milik. Napastnik SSC Napoli dostał szansę wyjścia w pierwszym składzie i zawiódł na całej linii.

Nie tylko nie stworzył żadnej okazji, ale jego podania, szczególnie w pierwszej połowie, pozostawiały wiele do życzenia. Piłkarz przez 73 minuty na boisku stoczył 8 pojedynków i wygrał tylko jeden z nich!

Arkadiusz Milik nie zagrał źle tylko z przodu, ale też z tyłu. Zaliczył on zero odbiorów, przejęć czy odzyskanych piłek, a w zamian zanotował 8 strat.

W rozmowie z WP Sportowe Fakty Arkadiusz Milik przyznał, że każdy z zawodników polskiej kadry zagrał zły mecz.

„Spodziewaliśmy się silnych i szybkich zawodników, ale walka z nimi nie była dla nas problemem. Winy szukajmy u siebie. Zagraliśmy bardzo słaby mecz. Nie było zawodnika, który zagrałby na swoim poziomie. Inaczej. Bądźmy szczerzy: Każdy zagrał fatalne spotkanie. Każdy z nas. Nasze największe walory zostały zdominowane przez rywala” – powiedział.

Poniżej kompilacja niedanych zagrań napastnika reprezentacji Polski. Samo nagranie zamieścił na swojej stronie portal Weszlo.com.

Poniżej pomeczowy wywiad Arkadiusza Milika.

