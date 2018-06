Facebook już niedługo będzie płatny?! Portal eksperymentuje: „Wprowadzamy możliwość płatnej subskrypcji”

Najpopularniejszy portal społecznościowy „Facebook” już niedługo może stać się płatny. Jak na razie płatny dostęp jest testowany, ale jeżeli pomyślnie przejdzie owe testy, to prawdopodobnie będzie wprowadzany na stałe.

Administratorzy grup na Facebooku poświęcają czas i energię na budowę bezpiecznych i wspierających się społeczności. Aby ich w tym wesprzeć wprowadzamy, dla wybranych grup, możliwość płatnej subskrypcji – napisano w oświadczeniu prasowym Facebooka.

Chodzi o wewnętrzne grupy zamknięte, do których dołączyć można tylko po uiszczeniu opłaty. Subskrypcje mają być korzystne dla administratorów i twórców grup. Do tej pory do płatności używane były zewnętrzne narzędzia, teraz to samo będzie możliwe wewnątrz Facebooka.

Póki co program płatnych subskrypcji testowany jest na zamkniętych grupach, takich jak „Declutr My Home”. Facebook ma obserwować reakcje na płatne subskrypcje i rozwijać program „wspomagania administratorów”.

Źródło: o2.pl