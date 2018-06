PROGNOZA POGODY: Od dzisiaj będzie niebezpiecznie. Ostrzeżenia dla wszystkich województw

W czwartek 21 czerwca szykuje się zmiana pogody, a w wielu regionach kraju będzie niebezpiecznie. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla całego kraju.

Jakie zagrożenia przyniesie czwartek? Przede wszystkim burze z gradem, intensywne opady deszczu i trąby powietrzne. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W pozostałych jedenastu województwach obowiązywać będą z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Z zachodu na wschód przemieszczające się przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami gwałtowne, z intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu oraz z silnymi porywami wiatru.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, miejscami do 25 mm, a w pasie od Śląska do centrum kraju do 30 mm. Temperatura maksymalna od 25 st., 27 st. na północy do 28 st., 30 st. na pozostałym obszarze kraju i do 31 st. miejscami na południowym zachodzie i południu kraju. Chłodniej na wybrzeżu: 22 st., 24 st.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni, na zachodzie skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, niewykluczone porywy do około 100 km/h.

Źródło: PAP/NCzas