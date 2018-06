Tak powinno się traktować apologetów bandytów i ludobójców! Komuch wywalony z wojska za gloryfikowanie Che Guevary

Amerykańska armia wyrzuciła ze swych szeregów oficera, który nawoływał do komunistycznej rewolucji i gloryfikował bandytę i ludobójcę Che Guevarę.

25-letni kadet Spenser Rapone wywołał wielki skandal kiedy we wrześniu ub. roku po uroczystości ukończenia Akademii Wojskowej West Point pokazał na opublikowanych zdjęciach ukrytą pod swym mundurem koszulkę z Che Guevarą i wnętrze czapki z napisem „komunizm zwycięży”.

Jego zachowanie zostało uznane za „niegodne oficera” za co otrzymał naganę, ale pozwolono mu kontynuować karierę.Dostał przydział do stacjonującej w Fort Drum 10 Dywizji Górskiej.

Tam kontynuował swą „rewolucyjną działalność” zamieszczając w mediach społecznościowych obraźliwe i ubliżające oficerom tweety. To trwało kilka miesięcy, a Rapone stawał się coraz bardziej radykalny nawołując do wzniecenia rewolucji.

Kiedy wszczęto dochodzenie okazało się, że jeszcze w Akademii West Point otwarcie popierał komunizm, zachowywał się w sposób „niegodny”. Wielokrotnie napominano, go ale pozwolono ukończyć szkołę.

Jak uznała prowadząca dochodzenie komisja podporucznik odrzucał wartości „uznawane i pielęgnowane w amerykańskiej armii”. Jego postawa „stała w całkowitej sprzeczności z tym co powinno charakteryzować amerykańskiego oficera”. Jako dowód wskazywano na jego wpisy w mediach społecznościowych i zdjęcia z obscenicznymi i wulgarnymi gestami kierowanymi w stosunku do przełożonych i swej jednostki.

Jego zachowanie zostało oczywiście dostrzeżone i docenione przez lewaków i przysporzyło mu w tym środowisku sporej popularności. To zachęciło go do jeszcze większej aktywności.

– Namawiam żołnierzy, którzy mają świadomość, by odłożyli broń i poszli za mną, a także tych wszystkich, którzy nie chcą służyć jako agenci imperializmu, by też przyłączyli się do naszego rewolucyjnego ruchu – mówił w wywiadzie dla Associated Press.

Komisja wyrzucając go z armii uzasadniła, że ostatecznym celem Rapone była dywersja w wojsku i prowadzenie działalności agitacyjnej i wywrotowej. Oficer został zdegradowany i wyrzucony z wojska bez żadnych przywilejów i odpraw.

