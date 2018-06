W Niemczech zatrzymano nożownika. Pochodzący ze Sri Lanki mężczyzna na stałe mieszka w Polsce

Niemiecka policja zatrzymała w Monachium podejrzanie zachowującego się osobnika. Pochodzący ze Sri Lanki 32-latek przebywa legalnie w Polsce.

Do zdarzenia doszło we wtorek na Centralnym Dworcu Kolejowym w stolicy Bawarii – Monachium. Żołnierz Bundeswehry zauważył na peronie podejrzanie zachowującego się osobnika. Mężczyzna trzymał w ręce wielki nóż. Zawiadomiono policję.

Funkcjonariusze najpierw próbowali z nim rozmawiać. Ten nie odpowiadał. Nie reagował też na żadne polecenia policjantów, którzy kazali mu odrzucić nóż i położyć się. Kiedy mężczyzna włożył druga rękę do kieszeni funkcjonariusze podjęli interwencję. Potraktowano go gazem, następnie obezwładniono, rozbrojono i zatrzymano do wyjaśnienia. Azjacie odebrano nóż o 13-centymetrowym ostrzu.

Zobacz też: Eksplozja na stacji metra w Londynie. Są ranni. Policja zna już przyczynę

Po sprawdzeniu jego tożsamości okazało się, że pochodzący ze Sri Lanki mężczyzna na stałe przebywa w Polsce, gdzie ma studiować i zarejestrowany jest jako rezydent.

Policja prowadzi teraz dochodzenie w sprawie złamania prawo o posługiwanie się bronią i niebezpiecznym narzędziem. Jak wyjaśniał mężczyzna był w drodze do Paryża i dalej do Kanady.

Zobacz też: Dziennikarka zaatakowana na wizji. „Nie zasługujemy na takie traktowanie” [VIDEO]