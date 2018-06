Bezczelna ingerencja Unii w życie rodzinne. Polska się nie zgadza

Unijni biurokraci zażądali, żeby nie tylko matki, ale i ojcowie musieli wykorzystywać urlop rodzicielski. Bonzowie z Brukseli chcieli zmusić ojców do brania przynajmniej 4-miesięcznego urlopu.

Unijny projekt przewidywał, że jeśli tego nie zrobią, urlop przepadnie, nie będzie też mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Jednakże bułgarska prezydencja zmniejszyła w swojej propozycji dla państw członkowskich wymiar urlopu, który miałby wykorzystywać ojciec do dwóch miesięcy. To było jednak i tak za dużo dla członkowskich państw, które dodatkowo zmniejszyły tę propozycję do 1,5 miesiąca.

Tego porozumienia nie poparła Polska, która nie zgadza się na dzielenie się częścią takiego urlopu między matką i ojcem.

Głównym powodem oporu naszego kraju jest przekonanie, że to jest sprawa, która wyłącznie powinna należeć do decyzji rodziców.

„My mamy dobre rozwiązania, jeśli chodzi o politykę prorodzinną. Warto przypomnieć, że mamy i urlop macierzyński i urlop rodzicielski – łącznie to jest rok czasu, płatne na poziomie 80 proc. zasiłku chorobowego. To są bardzo dobre rozwiązania, które wyprzedzają te proponowane przez UE” – mówił w Luksemburgu wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

„Mamy urlop ojcowski, w ramach urlopu rodzicielskiego mamy możliwość wykorzystania jego części przez ojców, co w tej dyrektywie ma się w tej chwili znaleźć. Nasz sprzeciw dotyczył nieprzenoszalności urlopu. Myśmy optowali, żeby to był jeden miesiąc” – dodał wiceminister.

Jego zdaniem „robienie czegoś na siłę” nie przyniesie dobrych rezultatów, bo to rodzice powinni decydować, które z nich zajmie się dzieckiem.

Polski parlament ocenił w zeszłym roku, że dyrektywa (w kształcie, jaki zaproponowała KE), narzucając wykorzystanie przynajmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego przez ojców, ingeruje w życie rodzinne i odbiera rodzicom prawo decydowania o sposobie sprawowania przez nich opieki nad dzieckiem i planowania życia zawodowego.

Źródło: Business Insider