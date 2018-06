Kompletnie powariowali! To nie mieści się w głowie, że zrobili taki sondaż. Co będzie kolejne?

Niedługo ośrodki badawcze będą pytać Polaków, czy „(2+2)*2=8?” i z całą pewnością zdania w tej sprawie będą podzielone. Tak można wnioskować z tego, jakie pytania pojawiają się już teraz.

SW Reaserch na zlecenie serwisu rp.pl zapytał Polaków czy – uwaga! – Andrzej Duda ich zdaniem łamie konstytucję. Badanie przeprowadzono na grupie 800 osób, okazuje się więc, że w Polsce jest całkiem dużo konstytucjonalistów.

Oczywiście SW Research postanowił poddać głosowaniu d***kratycznemu fakt, bo Andrzej Duda albo naruszył konkretny przepis Konstytucji RP i wówczas ją łamie, albo nie naruszył żadnego i jej nie łamie. Pozostawić można to ocenie sądu.

Lecz ocena tego z całą pewnością musi odnosić się do faktów, a nie do opinii większości. Jeżeli grupa ta jest faktycznie reprezentatywna w stosunku do społeczeństwa, to w badanej grupie znalazłby się JEDEN prawnik.

Całe szczęście, że aż 29,2 procent badanych odpowiedziało, że nie wie czy Andrzej Duda łamie Konstytucję RP, bo i skąd mieliby mieć taką wiedzę. Pozostali pokusili się jednak o ocenę i 39,8 procent uważa, że Prezydent narusza konstytucję, a 31 procent było odmiennego zdania.

Widać więc, że nie ma już takich rzeczy, o które nie można byłoby zapytać w sondażu.

Przed chwilą zobaczyłem nagłówek: „Czy Andrzej Duda łamie Konstytucję? SONDAŻ.” Widzicie to?!? SONDAŻ!!! Po co nam sądy? Wystarczy, że jakiś CBOS czy inny Kantar zrobią randomową odpytkę w sieci. Czy O.J. Simpson zabił żonę? GŁOSUJ! Czy Roman Polański zgwałcił 13-latkę? GŁOSUJ! — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) June 22, 2018

