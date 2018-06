Mit o „Polakach-rasistach” upadł. Jej zdjęcie w strefie kibica w Lublinie podbiło Internet. Kim jest czarnoskóra studentka? [FOTO]

To zdjęcie z wtorku podbiło Internet i to nie tylko w Polsce! Chodzi o fotografię przedstawiającą czarnoskórą dziewczynę, która oglądała mecz Polska-Senegal w strefie kibica w Lublinie, otoczona samymi białymi mężczyznami.

Dziewczyna przyszła obejrzeć mecz w strefie kibica w Lublinie i mimo że jest czarnoskóra, a na twarzy miała barwy Senegalu, to nikt jej nie atakował. Co więcej sama wypowiada się o naszym kraju w samych superlatywach.

Dwa lata temu w Marsz Niepodległości postanowił wejść wymalowany na czarno dziennikarz „Wyborczej”. Oczywiście nikt mu nic nie zrobił, ale on twierdził, że „nawet jak nikt nic nie mówił, to i tak czuł tę agresję”.

Nieco inne odczucia ma w tej kwestii uwieczniona na fotografii dziewczyna z Zimbabwe. Jest studentką na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i nazywa się Zendayia Sithole.

W Polsce jest bardzo aktywna, przewodniczy między innymi Foreign Students Union UMSC, czyli organizacji, której celem jest pomoc studentom spoza Polski studiującym na UMCS w Lublinie.

Okazuje się, że jej zdaniem Polska to całkiem normalny i tolerancyjny kraj, a polscy mężczyźni szanują kobiety.

Byłam jedyna przedstawicielką Afryki kibicującą Senegalowi (…) Na początku trochę się bałam, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Ale uznałam, że to jest czas, żeby kibicować. Innym powodem, dla którego poszłam do kibiców jest to, że czytałam o polskiej historii i wiem, że polscy mężczyźni szanują kobiety. To jeden z tych kraju, gdzie się je szanuje. Więc wiedziałam, że mnie nie pobiją i nie zrobią czegoś złego – mówi w rozmowie z TVP Info.

Źródło: DoRzeczy/NCzas