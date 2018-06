PILNE! Kluczowe informacje ws. ewentualnego występu Kamila Glika przeciwko Kolumbii

Trener przygotowania fizycznego piłkarskiej reprezentacji Polski Remigiusz Rzepka powiedział, że Kamil Glik jest już w pełnym obciążeniu treningowym. To oznacza, że będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na niedzielny mecz mistrzostw świata z Kolumbią.

Glik nabawił się urazu barku podczas zgrupowania w Arłamowie. Z tego powodu nie zagrał we wtorkowym meczu z Senegalem (1:2).

„Kamil jest dopuszczony do pełnych zajęć. Nie mamy żadnych sygnałów co do jego dolegliwości. Wykonaliśmy bardzo dużą pracę. Kamil ciężko pracował, aby wrócić do formy po tym urazie i jest w pełnym obciążeniu treningowym. Jego stan jest bardzo pozytywny. W czwartek wziął udział w grze uproszczonej” – powiedział Rzepka na piątkowej konferencji prasowej.

W Soczi panują wysokie temperatury i jest duża wilgotność powietrza. Z tego powodu zmianę miejsca zamieszkania rozważają Brazylijczycy, którzy również mieszkają w Soczi.

„Nie jesteśmy zaskoczeni pogodą. Wiedzieliśmy, że taka będzie. Nasz plan treningowy zakłada minimalizowanie obciążeń termicznych. Dlatego trenujemy rano lub wieczorem” – tłumaczył Rzepka.

W sobotę przed południem biało-czerwoni wylecą do Kazania, gdzie dzień później zagrają z Kolumbią w drugim meczu grupy H.

Źródło: PAP