Popularny raper Akon chce stworzyć w Senegalu miasto przyszłości z własną krypto walutą

Popularny amerykański raper Akon chce stworzyć w Senegalu miasto przyszłości. Muzyk, który sprzedaje miliony płyt, planuje stworzenie całkowicie nowego miasta. Jest zadania, że projekt może być „zbawieniem dla Afryki”. Dodatkowo ma wprowadzić własną walutę AKoin.

Akon to bardzo popularny w USA raper z senegalskimi korzeniami. Światową sławę przyniosły mu takie hity jak „Lonely”czy „Belly Dancer”.

Sam muzyk w ostatnim czasie bardziej niż na muzyce skupia się losach Afryki. W tym tygodniu wystąpił na prelekcji we francuskim Cannes podczas panelu zatytułowanego „Branding Africa: Blockchain, Entrepreneurship and Empowering the Future”.

Akon ma plan by zbudować w Afryce nowe miasto, którego gospodarka opierałaby się na nowej walucie, nazwanej od jego imienia AKoin. Wszystko opierałoby się na dużej niezależności mieszkańców Akon Crypto City oraz mobilnej aplikacji, pozwalającej im „wykorzystywać miasto w taki sposób, by mogli się rozwijać i nie pozwolić rządowi do robienia tych rzeczy, które ich ograniczają”.

Prezydentowi Senegalu Mackyemu Sall pomysł się spodobał i podarował muzykowi pod ten projekt działkę o powierzchni dwóch kilometrów kwadratowych, która znajduje się w pobliżu stolicy kraju – Dakaru.

Strona internetowa opisuje pomysł Akona jako „prawdziwą Wakandę” (miasto czarnoskórych wojowników z komiksów i filmów Marvela).

Akon przyznaje, że jego projekt jest jedynie wizją, zarysem. Szczegóły mieliby dopracować „fani tego pomysłu”, kiedy już uda się rozpocząć jego realizację.

Nczas.com/ Sky News/ Wprost.pl