Tak Polacy zagrają z Kolumbią? Szykuje się kilka zmian w podstawowym składzie

Po fatalnym meczu z Senegalem Adam Nawałka nie może już dłużej czekać, zmiany potrzebne są tu i teraz – w przypadku przegranej możemy, choć nie musimy, pożegnać się z mundialem. Na jaką jedenastkę zdecyduje się selekcjoner?

Po spotkaniu z Senegalem szykują się duże zmiany w składzie. Zmieni się przede wszystkim taktyka, Polacy mają zagrać w ustawieniu 3-4-3.

Nie zmieni się raczej pozycja bramkarza. Mimo rewelacyjnego sezonu Łukasza Fabiańskiego, to Wojciech Szczęsny, który jest współodpowiedzialny za drugą bramkę dla Senegalu stanie między słupkami.

W obronie zagra trzech zawodników. Po pierwsze Łukasz Piszczek, który mimo że popełnił kluczowy błąd przy pierwszej bramce dla Senegalu, zdaje się mieć niezagrożoną pozycję w kadrze. Obok niego powracający do zdrowia i trenujący już z pełnym obciążeniem Kamil Glik. Formację obronną uzupełni prawdopodobnie najlepszy zawodnik w pierwszym meczu Polaków – Michał Pazdan.

Na prawej stronie Błaszczykowskiego zastąpi Bartosz Bereszyński, który ma za sobą dobry sezon we Włoszech i miał znaleźć się na celowniku Interu. W środku pola Jacek Góralski, który był typowany do składu już w pierwszym meczu, a także Grzegorz Krychowiak (mimo zawalenia drugiej bramki jego pozycja w kadrze jest niezagrożona). Na lewej stronie zagra Maciej Rybus.

Mimo fatalnego występu z Senegalem drugą szansę dostanie Piotr Zieliński i tym razem będzie ustawiony na naturalnej dla siebie pozycji – obok Roberta Lewandowskiego. Z drugiej strony naszego najlepszego zawodnika wspierał będzie Kamil Grosicki.

Faworyci do zmian? To z całą pewnością zależy od wyniku, ale dobrą zmianę w pierwszym meczu dał Dawid Kownacki i to on byłby naturalnym zmiennikiem dla Piotra Zielińskiego. Ten zawodnik ma zresztą być najbliżej pierwszego składu z niewymienionych tu zawodników.

Poza tym wybory Nawałki będą uzależnione od tego, co będzie dziać się na boisku, przy niekorzystnym wyniku może pojawić się Teodorczyk, w innym wypadku np. Karol Linetty.

