Wpadka czy prowokacja? O ubiorze Melanii na spotkaniu z imigrantami mówią dziś wszyscy

„Naprawdę mnie to nie obchodzi” – w płaszczu z takim napisem pojawiła się Melania Trump ma spotkaniu z imigrantami w Teksasie.

Pierwsza Dama udała się do ośrodka dzieci imigrantów rozdzielonych z rodzicami. Wizyta Melanii miała ocieplić wizerunek administracji krytykowanej za rozdzielanie rodzin i politykę „zero tolerancji” w stosunku do imigrantów z Ameryki Łacińskiej. Sama Melania potępiła ten proceder i jej wizyta została pozytywnie oceniona przez opinię publiczną.

Jednakże na jej płaszczu widniał napis: „”I really don’t care, do u?” („Naprawdę mnie to nie obchodzi. A ciebie?”.

To osłabiło wrażenie wizyty i zmusiło Biały Dom do wydania specjalnego oświadczenia, że napis nie miał jakiegoś specjalnego przeznaczenia.

Sam prezydent wyjaśniał, że ten napis dotyczy kłamliwych mediów, a nie losu imigrantów. Donald napisał, że Melania przekonała się, jak kłamliwe są media i teraz się nimi nie przejmuje.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 czerwca 2018