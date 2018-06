Zniszczenia w całym kraju po czwartkowych burzach. Nie żyje wiceburmistrz Wołomina

Ofiara śmiertelna, ranni, powalone drzewa, zniszczone budynki, tysiące osób odciętych od prądu – to bilans burz, które od wczoraj krążą nad Polską. Nawałnice nadciągnęły z północnego zachodu.

Około 290 interwencji dotyczyło powalonych drzew i złamanych gałęzi. W 15 przypadkach były to zgłoszenia związane z uszkodzeniami dachów. 20 interwencji dotyczyło zerwanych linii energetycznych, były też trzy wyjazdy do uszkodzonych samochodów i trzy do podtrzymania respiratora. W Niepruszewie trzeba było pomóc czterem osobom na dwóch rowerach wodnych w dostaniu się do brzegu – poinformował „Fakt” rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt.

Nie obyło się bez rannych. Dwóch mężczyzn skończyło w szpitalu. Pierwszy został uwięziony w aucie, na które spadło drzewo. Strażacy musieli wciągnąć uwięzionego kierowcę z samochodu. Poszkodowany trafił do szpitala w pile. Drugi hospitalizowany został zaskoczony przez burzę podczas prac budowlanych w Grodzisku Wielkopolskim.

W Wielkopolsce początkowo bez prądu było 37 tys. ludzi. Teraz z awarią zmagają się jeszcze 2 tys. mieszkańców.

Przez dwie godziny była też zablokowana linia kolejowa Poznań Berlin. Między Nowym Tomyślem, a Zbąszyniem na tory spadło drzewo.

Nawałnice nie oszczędziły też Mazowsza. W samej stolicy uszkodzone zostały między innymi budynki.

W czwartek około godz. 19 w Nieporęcie „w porcie, przy ulicy Wojska Polskiego, w wyniku wichury oderwał się konar drzewa”, który spadł na mężczyznę.

Przytomny trafił do szpitala, ale tam niestety zmarł – mówił dla tvnwarszawa.pl Antoni Rzeczkowski z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. Tragicznie zmarłym okazał się wiceburmistrz Wołomina. Informacje potwierdził tamtejszy Urząd Miasta.

Brak prądu, obalone drzewa, pozrywane dachy – taki krajobraz pozostawiły burze, które przeszły jeszcze nad województwami: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim, opolskim.

Źródło: „Fakt”