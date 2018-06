Kolumbia, czyli pożegnanie Nawałki z kadrą. „O Matko Boska, co my gramy!”

Młodszym kibicom spotkania reprezentacji Polski z Kolumbią kojarzą się głównie z przegranym przed Mistrzostwami Świata meczem towarzyskim. Było jednak takie spotkanie, które bardzo wysoko wygraliśmy, a związane z nim było ważne z dzisiejszego punktu widzenia wydarzenie.

W 2006 roku Polska przygotowywała się do Mistrzostw Świata, jednak forma naszych nie zachwycała. W ostatnim sparingu przed wylotem do Niemiec Biało-czerwoni przegrali 2:1 z Kolumbią. Mecz ten zasłynął głównie z kuriozalnego gola wpuszczonego przez Tomasza Kuszczaka. Bramkę z 80 metrów zdobył wówczas bramkarz Kolumbijczyków.

Był też jednak mecz zapomniany z 1980 roku. Wówczas Polacy wygrali 4:1 po hat-tricku 21-letniego wówczas Andrzeja Iwana. Nigdy nie zapomnę, jak świętej pamięci Stasiek Terlecki tuż przed przerwą dorzucił gola na 4:0, podbiegł do trybun, złapał się za głowę i krzyczał: „O Matko Boska, co my gramy, co my gramy!” – wspomina Iwan.

Mecz ten był ważny także z innego powodu. Było to ostatnie spotkanie utalentowanego młodzieńca – Adama Nawałki, którego plany na wielką karierę pokrzyżowały kontuzje. Choć nikt się wówczas tego nie spodziewał, to właśnie mecz z Kolumbią był pożegnaniem Nawałki z kadrą.

Ogółem jednak bilans spotkań z Kolumbią jest dla Polski niekorzystny. Wystarczy wspomnieć, że ostatni raz wygraliśmy z tą południowo-amerykańską reprezentacją w 1985 roku.

Bilans spotkań Polska-Kolumbia:

09.07.1980, Bogota: Kolumbia – Polska 1:4

10.02.1985, Bogota: Kolumbia – Polska 1:2

14.02.1985, Cali: Kolumbia – Polska 1:0

04.05.1990, Chicago: Polska – Kolumbia 1:2

30.05.2006, Chorzów: Polska – Kolumbia 1:2

Czytaj także: Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewidział los polskiej reprezentacji na Mundialu! W niedzielę przekonamy się, czy miał rację [VIDEO]

Źródło: Przegląd Sportowy/Polsat Sport