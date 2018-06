Nie chciały ich Włochy, przyjęła Hiszpania. Nieletni przybysze uciekli z obozu dla uchodźców w Alicante

Sprawa imigrantów ze statku „Aquarius” budziła w ostatnich dniach duże emocje. Statek płynął w kierunku Włoch, ale minister spraw wewnętrznych Salvini stwierdził, że Włosi go nie przyjmą. Statku nie przyjęła też Malta, w związku z czym wylądowali w Hiszpanii.

Imigranci odrzuceni przez rządy Włoch i Malty ostatecznie zawinęli do portu w Hiszpanii. Pomoc w ich transporcie zaoferowały tzw. organizacje non-profit. Kiedy imigranci dotarli do Hiszpanii, większość z nich została skierowana do ośrodka w Alicante.

Nie byli oni jednak z tego zbyt zadowoleni i postanowili dalej „podróżować” na własną rękę i uciekli z obozu dla uchodźców. W sumie z ośrodka zniknęło 28 osób, oficjalnie każda z nich była nieletnia.

Jak do tej pory przez policję odnalezionych zostało 16 osób, jednak 12 udało się uciec i nikt nie wie, gdzie są. Oficjalnych powodów ucieczki oczywiście nie poznaliśmy i nie poznamy, możemy się jedynie domyślać.

Do ośrodka w Alicante trafiają osoby oczekujące na przeniesieni do ośrodka docelowego. Policja ściśle ukrywa jednak dane migrantów, którzy uciekli. Nieoficjalnie media podały, że chodzi o nastolatków, wszyscy pochodzący z Afryki Subsaharyjskiej.

Zobacz też: Malta idzie w ślady Włoch i znów odmawia przyjęcia imigrantów. „Nasz kraj nie koordynował tej operacji”

Źródło: pch24.pl