Totalna głupota światowej sieci. Zobacz, co Burger King proponował Rosjankom [VIDEO]

Głupota naprawdę nie ma granic. Burger King znana sieć o światowej marce oferowała kobietom m.in. darmowe hamburgery do końca życia w zamian za zajście w ciążę z gwiazdami futbolu podczas Mundialu. Teraz przeprasza.

Nie wiadomo, co skłoniło ich do przedstawienia takiej oferty. Może ich mniemanie, że ludzie we Wschodniej Europie to gorszy sort człowieka i można sobie pozwolić w stosunku do nich więcej niż na Zachodzie.

„Burger King oferuje nagrodę kobietom, które zaszły w ciążę z gwiazdami futbolu. Każda z nich otrzyma trzy miliony rubli [około 41 tys. euro] i hamburgery do końca życia” – tak „oferta” znalazła się w reklamie, zamieszczonej na bardzo popularnym w Rosji portalu społecznościowym WKontaktie.

Dalej pisano, że „Kobiety, którym uda się uzyskać najlepsze geny piłkarskie, zapewnią sukces Rosji w przyszłych pokoleniach. Dalej, wierzymy w Ciebie”. Takie hasło traktujące przedmiotowo kobiety, jako rozrodczy bank przedstawiono Rosjankom.

W czwartek amerykańska sieć przeprosiła za opublikowanie klipu. – Przepraszamy za naszą reklamę. Była ona zbyt agresywna – ogłosił Burger King, usuwając film, który spotkał się z oburzeniem na portalach społecznościowych i w prasie międzynarodowej.

